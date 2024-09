Risi za olimpijske kvalifikacije izbrani

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je razkril seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskem turnirju za zimske olimpijske igre leta 2026 v Italiji. Slovenci bodo olimpijske sanje lovili na turnirju od četrtka do nedelje v Rigi v Latviji. Tekmeci Slovenije v Rigi v skupini E bodo Francija, gostiteljica Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto bo vodilo na olimpijske igre v Milanu in Cortini.