Risi začenjajo operacijo OI

Slovenska moška članska izbrana vrsta tokratno reprezentančno sezono začenja dobra dva meseca prej kot običajno. Razlog za to so zaključne kvalifikacije za nastop na XXV. Zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Varovanci selektorja Eda Terglava se bodo za tretjo vstopnico na olimpijski turnir od 29. avgusta do 1. septembra 2024 v latvijski prestolnici Riga borili z reprezentancami Francije, Latvije in Ukrajine.