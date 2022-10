Risi začenjajo priprave na SP s turnirjem v Budimpešti

Na Bledu bodo slovenski hokejisti opravili tridnevne priprave, nato pa bodo odpotovali proti madžarski prestolnici. Tam jih od četrtka, 10. novembra, do nedelje, 13., čaka mednarodni turnir, na katerem se bodo v dveh skupinah pomerile reprezentance (A) Madžarske, Japonske in Francije ter (B) Italije, Ukrajine in Slovenije.

Selektor Matjaž Kopitar je na tokratno reprezentančno akcijo povabil igralce, med katerimi so vratarji Luka Gračnar, Rok Stojanovič in Val Usnik, branilci Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Nejc Stojan, Miha Štebih in Žiga Urukalo ter napadalci Tadej Čimžar, Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Luka Maver, Erik Pance, Aljaž Predan, Nik Simšič, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.