Risinje se selijo v nižji rang

Slovenska ženska članska reprezentanca je na IIHF Svetovnem prvenstvu Divizije I-B na Škotskem izgubila vseh pet tekem na turnirju in se seli v nižji rang tekmovanja. Nasprotnice slovenskih risinj v zadnjem krogu, ko so naše hokejistke potrebovale zmago po rednem delu, ki bi jim zagotovila obstanek, so bile Kazahstanke. Tekmice so bile od naših hokejistk veliko boljše in zmagale z 9:1.