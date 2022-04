Risinje turnir začele z zgodovinsko zmago, Dukaričeva ubranila 54 strelov

Natanko tri leta po tem, ko je slovenska ženska hokejska reprezentanca v škotskem Dumfiresu osvojila prvo mesto v Diviziji II-A, so risinje končno dočakale priložnost zaigrati v višjem kakovostnem razredu svetovnega ženskega hokeja, kot so ga bile vajene doslej. Prvenstvi v letih 2020 in 2021 je namreč Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi zdravstvene pandemije odpovedala, so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

V prvi tekmi svetovnega prvenstva Divizije I-B, ki poteka v Katovicah na Poljskem, so slovenska dekleta pod vodstvom selektorja Acija Ferjaniča palice prekrižala z zahodnimi sosedami, reprezentanco Italije. Zadnji medsebojni obračun med reprezentancama je segal v jesen 2016, ko so se pomerile na olimpijskih predkvalifikacijah v španskem San Sebastianu. Kljub temu pa nasprotnice niso bile popolna neznanka, saj so se slovenska dekleta z njimi v prejšnjih sezonah srečevale na klubski ravni.

Dekleta so po težki tekmi, ki so jo sicer zelo dobro začela z dvema zadetkoma v prvih minutah srečanja, slavila zgodovinsko prvo zmago v tej diviziji ženskega svetovnega hokeja in svojo prvo zmago proti reprezentanci Italije. Dva gola in podajo je prispevala Sara Confidenti, en gol in tri podaje pa je v statistiko vpisala Pia Pren. Obe napadalki igrata v tujini, Confidentijeva za madžarski klub KMH iz Budimpešte, Prenova pa za švedski Södertälje. V strelih je bilo kar 55:16 za Italijanke, zato ni presenetljivo, da je bila igralka tekme slovenska vratarka Pia Dukarič (brani za ameriško univerzo Yale).

Slovenske se bodo do konca SP pomerile še z reprezentancami Poljske, Kazahstana, Kitajske in Koreje, zadnja ekipa na lestvici izpade v nižjo divizijo.