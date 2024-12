Risinje verjamejo v čudež

Zmagovalna reprezentanca Skupine D, tretjega kroga olimpijskih kvalifikacij se bo, skupaj z zmagovalkami iz skupin E in F, uvrstila na zaključne kvalifikacije, na katerih se bo dvanajst reprezentanc potegovalo za tri preostale vstopnice na olimpijski hokejski turnir.

Varovanke selektorja Boštjana Kosa se bo jutri zbrale v svoji pripravljalni bazi v Zalogu pri Ljubljani, kjer jih v ponedeljek in torek čakajo trije treningi in pripravljalna tekma, nato pa bodo v sredo odpotovale proti Slovaški.

Turnir bodo Slovenke odprle s tekmo proti Islandiji, ki se je v to skupino uvrstila, kot najboljša iz prejšnjega kroga kvalifikacij. Drugi tekmovalni dan naša dekleta čaka obračun s Kazahstanom, po dnevu premora pa v nedeljo še tretja tekma, s prvimi favoritinjami turnirja izbrano vrsto Slovaške.

Seznam reprezentantk:

vratarki Pia Dukarič (univerza Yale/ZDA) in Tjaša Intihar (Olimpija), branilke Kaja Avsenek (Triglav Kranj), Tamara Tara Breznik (Olimpija), Anemaria Golob (Maribor), Lea Buljeta (Brno Valkyres/Češ), Brina Oman (Maribor), Nuša Porekar (Maribor), Tamara Svetina (Triglav Kranj) in Nadja Vakaričič (Triglav Kranj) ter napadalke Julija Blazinšek (Olimpija), Sara Confidenti (Neuberg Highlanders/Avt), Deja Glavič (Triglav Kranj), Klara Kokolj (Olimpija), Nina Maver (Olimpija), Arwen Nylaander (Troja-Ljungby/Šve), Tina Pazlar (KAC Celovec/Avt), Urša Pazlar (Olimpija), Gaja Pezdir (Sabres St. Pölten/Avt), Pia Pren (Södertälje/Šve), Lajla Rogelj (Triglav Kranj) in Veronika Trobiš (Olimpija).