Risinje vknjižile še tretji poraz na svetovnem prvenstvu

V prvih dveh tekmah izbranke selektorja Boštjana Kosa niso imele pravih možnosti; Italija je bila prepričljivo boljša, proti Latviji pa je bila igra Slovenk bolj enakovredna predvsem v drugi in tretji tretjini, a so prvo izgubile z 0:5.

Slovenska ženska reprezentanca si je za cilj zadala obstanek v tej konkurenci, ki je po rangu tretja v svetovnem hokeju, a so v ekipi že pred prihodom na Škotsko poudarili, da bo naloga težka. Zaradi menjave generacij je namreč v ekipi veliko mladih in neizkušenih igralk.

Danes so Slovenke dvoboj odlično začele, saj je Arwen Nylaander dosegla vodilni gol še pred koncem prve minute. Korejke so nato izenačile v tretji minuti, povedle pa ob igralki več v 13. Podobno je bilo v nadaljevanju. Slovenke so bile dokaj enakovredne, vseeno pa so Korejke ohranile prednost. Sara Confidenti je v 34. minuti še znižala na 2:3, Julija Blazinšek pa v 44. na 3:4. V zadnjem delu pa so slovenske tekmice izkoristile dva 'power playa' in potrdile zmago s končnih 6:3.

Korejke so sicer imele več strelov na gol (37-15), slovenska vratarka Tjaša Intihar je zbrala 31 obramb.

"Na tekmi smo pokazale borbo in odločnost. Držale smo se tega, kar smo se dogovorili. Pokazale smo dobro igro, žal pa so nas precej stali goli, ki smo jih dobili, ko so imele igralko več. Ni se nam izšlo, a smo lahko zadovoljne z današnjo igro," je za Hokejsko zvezo Slovenije tekmo ocenila Nuša Porekar.

Slovenke do konca SP čakata še dve tekmi. V nedeljo zvečer ob 21. uri proti domačinkam Britankam, v torek pa proti Kazahstanu (14.00).