Robar po zmagi proti Dunaju: Malo več zbranosti in imeli bomo veliko več zmag

Hokejisti Olimpije so sezono v tekmovanju ICEHL začeli odlično, decembra lani pa so rezultatsko začeli popuščati. Po 34 odigranih srečanjih se kljub temu s petim mestom še vedno nahajajo v položaju, ki bi jim ob koncu sezone zagotovil uvrstitev v končnico tekmovanja. Kljub temu, da so zmagali šele po izvajanju kazenskih strelov in posledično osvojili dve točki namesto treh, je po tekmi trener Mitja Šivic s predstavo svojih varovancev bil zelo zadovoljen: "Absolutno prigarana zmaga in dobrodošla točka, ki je v tej fazi tekmovanja vredna zlata. Zelo smo zadovoljni z dvema točkama, objokovati zakaj niso tri točke pa ni smiselno. Raje vidim, da imamo dve točki kot samo eno."

'Naredili smo nepotrebne napake'

Izkušeni igralec Olimpije Mitja Robar se zaveda, da lahko odigrajo veliko bolje: "Dejstvo je, da imamo malo grenkega priokusa, vendar moramo na koncu biti zadovoljni z dvema točkama. Tekma je bila bolj fizična in prava moška. Vsaka ekipa bo igralo kot v končnici in enostavno moramo biti pripravljeni na to fizično igro."

Ljubljančani so pred domačimi gledalci še 12 in pol minut pred koncem vodili z rezultatom 4:2. Kljub temu so pred zaključkom tekme prejeli dva gola in avstrijskim gostom omogočil preobrat. "Niso vršili pritiska v tistem obdobju. Naredili smo nepotrebne napake in moramo biti iskreni, ker enostavno moramo biti boljši. Ni izgovorov," se napak in možnosti za napredek dobro zaveda Robar.