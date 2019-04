Rodman: Najbolj mi je žal, da navijačev nismo nagradili

Jeseniški hokejisti so pred približno 3500 navijači v domači Podmežakli na četrti polfinalni tekmi Alpske lige izgubili s Pustertalom z 2 : 3, kar pomeni, da bo o potniku v finale odločala peta tekma. Tekma bo na sporedu v Italiji, zmagovalec pa se bo v finalu pomeril z ljubljansko SŽ Olimpijo. Železarji so na domači tekmi vseskozi rezultatsko lovili tekmeca in na 2 : 2 nato izenačili v 57. minuti. Kazalo je na podaljške, ko je le 17 sekund pred koncem gostom zmago prinesel Armin Helfer. V strelih je bilo 36 : 28 za Jesenice.

Razočaranja v jeseniškem taboru niso skrivali, saj bo veliko težje slaviti v gosteh. A serija je izjemno tesna, železarji so na prvi tekmi v Brunicu izgubili po podaljšku, na drugi pa so slavili z golom kapetana Andreja Tavžlja le tri sekunde pred koncem tekme. To daje Gorenjcem samozavest, trener Marcel Rodman pa je med drugim po tekmi dejal (več pa v video izjavi): "Vedeli smo, da bo odločala malenkost, tako kot na vseh tekmah, tako je tudi bilo. Prednost domačega terena je, po igri sodeč, velika, zaenkrat pa se ni izkazala, kar se tiče zmagovalca. Mi smo malo boljši doma, oni tudi. Doma je lažje, sploh pred tako publiko, žal mi je, da jih nismo mogli nagraditi. Gremo v Brunico, poiskati bo treba pot do zmage."