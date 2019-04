'Rokenrol' Bluesov v zadnji tretjini ugasnil teksaške Zvezde

Kar štiri gole so v nekaj manj kot petih minutah in pol v neverjetni zadnji tretjini tekme konferenčnega polfinala zabili Dallas Starsi in St. Louis Bluesi, ki so z zadetkom Pata Maroona na koncu uspeli premagati teksaške tekmece (4:3). Bluesi zdaj v seriji vodijo z 2:1 v zmagah.

Colton Parayko in Pat Maroon proslavljata zadetek v Dallasu. FOTO: AP Vrhunci tekme Dallas Stars ‒ St. Louis Blues: Liga NHL, konferenčni polfinale, 3. tekma: - Zahod:

Dallas Stars ‒ St. Louis Blues 3:4 /1:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1