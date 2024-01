Celjani izgubili s Kitzbühlom, železarji do točke

Celjani so ob koncu lanskega leta premagali mlado celovško zasedbo in prekinili niz desetih porazov v regionalnem tekmovanju. A so nato na zadnji tekmi leta spet klonili, v gosteh so morali priznati premoč ekipi iz Vipitena z 0:3.

Danes so na domači tekmi doživeli nov poraz. Usoden je bil slab prvi del dvoboja, ko so si Celjani nabrali tri gole zaostanka. Prvič so gostje zadeli po le 19 sekundah igre, naslednji gol je padel v četrti minuti, pozneje so se domači zbrali in zdržali skoraj do konca druge tretjine, toda 12 sekund pred zvokom sirene je avstrijska ekipa dosegla še tretji gol.

Zaostanek 0:3 je bil prevelik, da bi ga lahko domači izničili. V zadnji tretjini so sicer zaigrali precej bolje in po zadetkih Jureta Sotlarja v 43. ter Nika Grahuta v 48. minuti prišli le na gol zaostanka, a je nazadnje ostalo pri tesnem porazu.

Celjska ekipa tako ostaja na predzadnjem mestu lige z 20 točkami. Zadnja tekma prvega dela lige čaka Celjane v petek, ko bodo gostili Val Gardeno.

Jeseničani po podaljšku do točke v Zell am Seeju

Jeseničani so, potem ko so za slovo od starega leta premagali mlado salzburško ekipo, danes gostovali pri tekmecu z vrha lestvice. Zell am See je na drugem mestu alpske lige, Jeseničani imajo na šestem po današnjem porazu po dodatnem delu in točki na šestem mestu 52 točk, eno več kot sedma Cortina. V prvi tretjini so danes domači povedli ob igralcu več, a je še v tem delu igre izenačil Tjaš Lesničar. V dokaj izenačeni drugi tretjini so do minimalne prednosti prišli domači, potem ko so v 35. minuti izpeljali hiter protinapad.

A je za novo izenačenje poskrbel Martin Bohinc v 46. minuti, gostje so bili v tem delu nekoliko boljši in imeli več strelov, še enega gola pa niso dosegli. Tekma je šla v podaljšek, ki pa se je z zmagovitim zadetkom domače ekipe končal že po 40 sekundah.

Jeseničani bodo na zadnji tekmi rednega dela alpske lige v petek gostovali pri Kitzbühlu.

Izida, Alpska liga:

RST Pellet Celje - Kitzbühel 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Sotlar 43., 48.; Seto 1., Lehtonen 4., Niemelä 40.



Zell am See - Sij Acroni Jesenice 3:2 (1:1, 1:0, 0:1) - v podaljšku

Wilenius 12., Artner 36., 61.; Lesničar 19., Bohinc 46.