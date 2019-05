Rusi do brona po kazenskih strelih

V Bratislavi se odvija odločilno dejanje hokejskega svetovnega prvenstva elitne skupine na Slovaškem. V tekmi za bron sta se pomirili reprezentanci Češke in Rusije. Po rednem delu in podaljšku ni bilo zmagovalca (2:2), po kazenskih strelih pa so bili uspešnejši Rusi.

Rusi so osvojili končno tretje mesto na SP. FOTO: AP Izid:

Rusija - Češka3:2 (1:2, 1:0, 0:0; 0:0)

Grigorenko 13., Anisimov 21; Repik 14., Kubalik 19.