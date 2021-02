Ruski hokejski zvezdnik zanika, da je fizično zlorabljal komaj polnoletno dekle

"Artemi odločno in nedvoumno zanika kakršne koli obtožbe v tej izmišljeni zgodbi. To je očitno taktika zastraševanja, ki jo uporabljajo proti njemu, ker je bil odkrit glede nedavnih političnih dogodkov. Artemi je očitno pretresen in zaskrbljen. Klub ga povsem podpira in mu bo pri iskanju vira teh neutemeljenih navedb pomagal," so v sporočilu za javnost zapisali pri New York Rangers.

Artemi Panarinje na družbenih omrežjih glasno podprl Alekseja Navalnega, opozicijskega voditelja v Rusiji, maščevanje za to pa naj bi prišlo v zgodbi Andreja Nazarova, njegovega trenerja pri ekipi Vitjaz Podolsk, ki ga je obtožil nasilja.