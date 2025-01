Sabolič po peti zmagi v nizu: Prišli smo na okus, ne želimo se ustaviti

Leto se za hokejske zmaje ne bi moglo začeti lepše, poleg tega te dni 36-ti rojstni dan praznuje tudi Žiga Pance, ki si je "voščil" na najboljši možni način - z lepo gostujočo zmago v Gradcu, kje se je zbralo več kot 3000 gledalcev, med njimi tudi lepo število gostujočih, po kateri so zmaji še naprej najbolj vroča ekipe lige ICE. "Imeli smo trde noge na začetku, Poznala se nam je naporna tekma z Dunajem pred dnevi v Tivoliju," je sprva dejal kapetan Ljubljančanov Robert Sabolič in navedel ključne elemente lepe zmage Olimpije proti zelo ambiciozni ekipi z avstrijskega Štajerskega.



"Čeprav nam sprva ni steklo, smo bili zelo koncentrirani in disciplinirani. metali smo se pod plošček, bili zelo borbeni in pomembno je bilo, da v prvem delu nismo prejeli gola. Veliko dela je opravil naš vratar Luka Kolin. Nato smo izkoristili naše priložnosti, imeli smo jih še nekaj in mislim da zasluženo zmagali," je še dejal 36-letni Jeseničan na trenutnem delu v slovenski prestolnici, ki je za konec pozdravil odlično serijo zmag zmajev.