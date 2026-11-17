Jeseničani so slabo odprli tekmo v Mozartovem mestu. Po pičlih dvajsetih sekundah igre so morali pobrati plošček iz svojega gola, potem ko je zadel Benedikt Krainer, v 14. minuti pa so prek Gregorja Koblarja izenačili na 1:1. V nadaljevanju se je odvijal enakovreden boj, med 31. in 34. minuto pa je na ledu zagospodarila razvojna ekipa Salzburga in po golih Luce Ficherja in Tobiasa Kollerja povedla s 3:1.

Izbranci gostujočega trenerja Martina Ekrta so v 35. minuti prek Tevža Mlakarja zadihali za ovratnik mladim Salzburžanom. Le minuto kasneje je Paul Oberhauser dosegel četrti gol za gostitelje, tik pred odhodom na drugi veliki odmor pa je Erik Svetina znižal na 3:4.

Gosti so v zadnji tretjini skušali doseči vsaj izenačujoči gol, a se mreža Salzburga ni več zatresla. Gorenjska ekipa kljub porazu petem porazu ostaja na vrhu razpredelnice. V tem regionalnem tekmovanju je na dosedanjih tekmah zbrala 40 točk, na drugem mestu je - s štirimi tekmami manj - Zell am See s 35 točkami.

Jeseniško ekipo naslednja tekma čaka 21. novembra, ko v dvorano Podmežakla prihaja italijanska Cortina.

Izid, Alpska liga, redni del:

Salzburg 2 - Jesenice 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

Krainer 1., Fischer 31., Koller 34., Oberhauser 36.; Koblar 14., Mlakar 35., Svetina 40.