Salzburg s sedmico zadal visok poraz zmajem

Ljubljanski hokejisti so po reprezentančnem odmoru dobro nadaljevali delo v regionalnem tekmovanju. Tudi po spremembi, iz lige je izstopila Bratislava, so obdržali prvo mesto. Danes pa jih je čakala nova težka naloga, gostovanje Salzburga, ki pa se ni končala po željah domačih.

V preteklosti so hokejisti iz Ljubljane in Salzburga v nekdanji ligi Ebel že imeli precej zanimivih obračunov, tudi prvi letošnji pa je postregel z napetim bojem in tesno zmago z 1:0 za Ljubljančane. Danes pa so bili domači večino tekme neprepoznavni in na koncu visoko izgubili.

Uvodna tretjina oziroma prvih šest minut je bilo zanesljivo najslabših v sezoni. Domači so delovali povsem izgubljeno, gostje pa so neusmiljeno kaznovali vsako napako. Žan Us je moral po plošček v mrežo že ob koncu prve minute, potem pa so Salzburžani zadeli še dvakrat v šesti minuti, najprej po le sedmih sekundah prednosti z igralcem več, tretji gol pa je padel po hudi napaki Usa, ko je zapustil vrata in za njimi izgubil plošček. Trener domačih Mitja Šivic je reagiral z minuto odmora in menjavo vratarja, v igro je vstopil Paavo Hölsä.