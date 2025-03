Samberg junak zmage vodilnega Winnipega v Seattlu

Jets so zmagali še petič na zadnjih šestih tekmah in za dve točki prehiteli Washington, številko 1 vzhoda, za največ točk v ligi.

Zlatim vitezom je po četrtem porazu na zadnjih petih tekmah prednost v pacifiški skupini skopnela na vsega pet točk pred Edmonton Oilers, ki so tokrat s 3:1 v gosteh premagali New York Rangers. Izgubili so tudi panterji s Floride, najboljši v atlantski skupini, ki so jih na domačem ledu s 4:2 premagali New York Islanders. Otočani so vse štiri zadetke dosegli v zadnji tretjini.

Na domačem ledu je prvi zadel Marc Gatcomb, nato sta bila uspešna še Maksim Ciplakov in Noah Dobson, za piko na i pa je Simon Holmstrom dodal gol na prazna vrata in zapečatil zmago. Anthony DeAngelo je k zmagi dodal dve podaji, Anders Lee pa si je z asistenco prislužil 499. točko v karieri. Vratar Ilja Sorokin je za otočane zbral 22 obramb.