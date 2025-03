Samokritični Kopitar jezen ob tretjem zaporednem porazu kraljev

Za St. Louis je bila to četrta zmaga v nizu, za Los Angeles pa tretji poraz zapovrstjo. Kralji so s 70 osvojenimi točkami po 58 tekmah na sedmem mestu zahodne konference vse bolj oddaljeni od vrha, na katerem so hokejisti Winnipega z 88 točkami, do drugega mesta pa jih loči osem točk.

Dvoboj v St. Louisu so kralji sicer zelo dobro odprli in zadeli po slabih štirih minutah, ko je bil s hokejistom več na ledu natančen Kevin Fiala. Podajo pri golu je prispeval tudi Anže Kopitar, ki je s tem prekinil niz treh tekem brez točke. Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj so domači že do konca prve tretjine vodili. Najprej je izenačil Colton Parayko, v 19. minuti pa je za 2:1 zadel Pavel Buhnevič.