San Jose se je pošteno namučil s Carolino

Divizijski nasprotniki Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so v San Joseju vodilno moštvo lige s 14 zmagami in z le dvema porazoma prisilili igrati prvi podaljšek v tej sezoni. V drugi minuti podaljška je za zmago domačih zadel Aleksander Barabanov , s tem pa šele tretjič v sezoni preprečil zmago Caroline.

Ta je v drugi minuti druge tretjine sicer prevzela vodstvo, za 1:0 je zadel Tony DeAngelo. San Jose je izenačil v zadnji tretjini, ko je Kevin Leblanc prekinil 135-minutno strelsko sušo morskih psov. Ti so se po deveti zmagi v sezoni (ob osmih porazih in podaljšku) na lestvici premaknili tik nad Los Angeles (osem zmag, sedem porazov in trije podaljški).

V pretekli noči sta v ligi izstopala še strelska uspeha Columbusa in Colorada na poti do zmag. Obe moštvi sta zadeli po sedemkrat.