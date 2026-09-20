Sanjski start hokejskih zmajev: madžarska avantura opravljena z odliko

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Olimpija je dvoboj odlično odprla in s tremi hitrimi zadetki prepričljivo dobila uvodno tretjino. Madžari so drugo dobili in bili ob zaostanku dveh golov nevarnejši v zadnji tretjini, a so Ljubljančani zmago zapečatili z dvema goloma ob koncu dvoboja. Z drugo zmago so pri samem vrhu prvenstvene lestvice.

Danec Nicolai Meyer je diosegel prva dva gola za zmaje. FOTO: Luka Kotnik

Zeleno-bela hokejska zasedba, ki jo je na prvih dveh gostovanjih sezone spremljala zavidljiva številka navijačev, je v 24 urah dobila še drugo tekmo na Madžarskem in prevzela vodstvo na lestvici. Na gostovanju v Budimpešti so Ljubljančani slavili s 6:2.

Tudi naslednjo tekmo bo Olimpija igrala v gosteh, v tretjem krogu bo v sredo gostovala v Linzu.

Danec Nicolai Meyer je že v uvodni tretjini z dvema zadetkoma v razmaku vsega minute svojo ekipo usmeril proti zmagi. Po prvih 20 minutah je zeleno-bela zasedba vodila že s 3:0. Fehervar je v drugi tretjini zaostanek zmanjšal na 2:4, vendar so gostje v zadnji tretjini dosegli še dva zadetka in zanesljivo slavili s 6:2.

"Potk zmagi so nam odlično tlakovali hitri zadetkli v prvi tretjini. vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma, saj je Fehervar odličen nasprotnik, ki je posebej nevaren v tranziciji. Upali smo na dober start v tekmo in uspelo nam je. Po visokem vodstvu smo lahko igrali bolj sproščeno, čeprav je bilo nadaljevanje bolj zahtevno. Veseli smo nove zmage in uspešnega začetka prvenstva," je po polnem izkupičku na Madžarskem povedal strelec prvih dveh golov proti Fehervarju Meyer.

Nicolai Meyer FOTO: Luka Kotnik

"Veliko je še prostora za odpravo napak, toda začetek je dober. Proti Ferencvarosu je bil odličen uvod v tekmo in vse do vodstva s 4:1 smo bili na zavidljivi ravni. V bodoče moramo paziti, da ne nihamo preveč in tekmecu ne dovolimo brez potrebe, da se vrne med žive," pa je po odličnem začetku sezone povedal strateg zmajev Ben Cooper.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

"Nismo bili pravi in priti takšni ekipi kot je Olimpija, moraš biti na nivoju od prve minute. Pohrustali so nas, bili so boljši skozi celo tekmo in zasluženo slavili. Olimpija ima zelo dobro ekipo in proti njej moraš biti 100% ves čas. Mi nismo bili, zato smo bili kaznovani z visokim porazom," je bil po neuspehu realen strelec drugega gola za Fehervar Trevor Cheek. Izid:

Feherevar - Olimpija 2:6 (0:3, 2:1, 0:2)

Farkas 32., Cheek 40.; Meyer 5., 6., Jeglič 7., Halbert 26., Bohinc 56., Mahkovec 58.