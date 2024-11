Scheifele s hat-trickom lastnoročno potopil aktualne prvake

Ob Marku Scheifeleju , ki je niz z vsaj točko na domačih tekmah podaljšal na deset tekem, je dva gola ob koncu dvoboja v prazno mrežo dosegel Morgan Barron . Prvi gol na tekmi je bil delo Kyla Connorja . Zmagovalci Stanleyjevega pokala so sicer po vodstvu domačih s 3:0 pretili, se dvakrat približali na gol zaostanka, a do izenačenja niso mogli. " Za nas je pomembno, da dobro igramo ob koncu tekem. To se še učimo in na tem gradimo našo igro. Številni soigralci so k temu danes dodali velik delež, kar je lepo videti, " je po dvoboju dejal Barron.

" Težko je izgubiti obračun, v katerem se tako dobro vrneš in končnico napraviš tesno. Imeli smo priložnost s hokejistom več, imeli smo več od igre. To sta bili dve tekmi zelo dobrih moštev in škoda nismo dobili tudi tega obračuna ," pa je po drugi tekmi v treh dneh proti Winnipegu dejal Matthew Tkachuk.

Kanadski zvezdnik Sidney Crosby je s svojimi Pittsburgh Penguins doživel poraz po podaljšku proti Tampa Bay Lightning, a je ob tem dosegel podajo za vodstvo domačih z 2:0. S tem je na večni lestvici podajalcev prehitel Joeja Sakica in zdaj s 1017 podajami zaseda 13. mesto. Tampa Bay je v zadnji tretjini izničila zaostanek ter izsilila podaljšek, po štirih minutah pa ga je z drugim golom na tekmi odločil Brayden Point . V Ottawi se je proti Senators zmage s 5:2 veselil lanski finalist Edmonton in pokvaril jubilej ob 1200. tekmi v NHL Clauda Girouxa .

Mrežo domačih je s sijajnim golom načel Evan Bouchard, ki je tako kot Leon Draisaitl in Connor McDavid prispeval tri točke. Draisaitlu in McDavidu je to v isti noči uspelo že 43-krat. Daleč pred vsemi sta na vrhu te lestvice sicer Wayne Gretzky in Jarri Kurri z 99 tovrstnimi tekmami. Minnesota je s 4:2 slavila pri St. Louis Blues in se utrdila na drugem mestu zahodne konference. Do zadnje tretjine je bil izid izenačen na 1:1, nato pa so gosti dosegli tri gole, od tega Kiril Kaprizov dva.

Anaheim Ducks so v gosteh s 3:2 slavili proti Chicago Blackhawks. Connor Bedard je za slednje prispeval dve podaji in postal četrti najstnik Chicaga z najmanj 50 podajami. To je pred njim uspelo še Eddieju Olczyku (80), Patricku Kanu (65) in Bobbyju Hullu (53). Newyorški ekipi sta ponoči led zapuščali z različnimi občutki. Rangers so v gosteh premagali Vancouver Canucks s 4:3, medtem ko so Islanders prav tako na tujem ledu po kazenskih strelih priznali premoč Calgary Flames z 1:2.

Izidi:

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:5

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek)

St. Louis Blues - Minnesota Wild 2:4

Winnipeg Jets - Florida Panthers 6:3

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:3

Calgary Flames - New York Islanders 2:1 (kazenski streli)

Vancouver Canucks - New York Rangers 3:4