Še drugi zaporedni poraz vodilnega Bostona, Ovečkin junak Washingtona

Boston z izkupičkom 90 točk ostaja vodilna ekipa vzhodne konference in lige NHL. S 45 goli vodilni strelec lige Čeh David Pastrnak je tokrat ostal brez točkovnega izkupička.

Junaka zmage Calgary Flames sta bila Sean Monahan , ki je za dva hitra gola poskrbel v drugi tretjini, in Mikael Backlund , ki je dosegel dva zadnja gola na tekmi v zadnji tretjini.

Tretji poraz po vrsti je doživela tudi druga najboljša ekipa lige Tampa Bay Lightning, ki je s 3:4 morala priznati premoč Toronto Maple Leafs. Obe najboljši ekipi lige, Boston in Tampa, sta doživeli poraza na domačem ledu.

Tampa na drugem mestu ima 85 točk. Le točko manj imata Washington in St. Louis. Washington se je za drugo zmago po vrsti moral kar potruditi, ekipa Winnipeg Jets je padla šele po kazenskih strelih (4:3).

St. Louis Blues pa je bil za peto zaporedno zmago s 6:5 uspešnejši od ekipe Chicago Blackhawks.

Washington je bil že na robu prepada, potem ko je zapravil uvodno vodstvo 3:0 in so kanadski gostje s tremi zaporednimi zadetki izsilili podaljšek. Rešil pa ga je prav najboljši, Aleks Ovečkin, ki je zbranost ohranil tudi pri izvajanju kazenskega strela. Ruski zvezdnik je dosegel svoj 34. kazenski gol na 107 tekmah v karieri, na katerih so odločali kazenski streli.

Ovečkin je tudi redni del tekme odprl z golom za svoj 701. zadetek v karieri. To je bil njegov 43. gol v sezoni, s čimer je drugi najboljši igralec lige. Ta dosežek si trenutno deli z Austonom Matthewsom iz Toronta. Kot zanimivost velja omeniti, da je vseh pet izvajalcev kazenskih strelov zadelo gol.