Seattle tudi teoretično brez končnice

V Seattlu se je ključni del odvil v prvi tretjini, ko so gostitelji z golom Kaapa Kakka povedli, preobrat pa sta v tretji in četrti minuti v 45 sekundah zrežirala Matt Duchene in Wyatt Johnston. Mikael Granlund je dobro minuto pred koncem tekme postavil končni izid, ko so gostitelji lovili izenačenje z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu.

New Jersey je z zmago s 3:2 po kazenskih strelih nad Minnesoto obdržal šesto mesto na vzhodu in s tem možnost za neposredno uvrstitev v končnico. Minnesota je na zahodu sedma in še išče pot med najboljšo šesterico.

Calgary je po kazenskih strelih s 3:2 slavil v Columbusu in se povzpel na deveto mesto na zahodu. Columbus je na vzhodu deseti. Obe ekipi se borita za takoimenovani play-in in potrebujeta vsako točko.

Philadelphia je z 2:1 ugnala Nashville in obdržala minimalne teoretične možnosti za končnico. Za desetouvrščenim Columbusom zaostaja za štiri točke, a ima tudi odigrane štiri tekme več.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je imel prost večer. V mesto angelov pa prihaja vodilna ekipa lige Winnipeg Jets.

Izidi:

New Jersey Devils - Minnesota Wild 3:2 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 2:1

Colorado Avalanche - Calgary Flames 2:3 (kazenski streli)

Seattle Kraken - Dallas Stars 1:3