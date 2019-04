Anže Kopitar odigral tisočo tekmo v Ligi NHL

V prvem in drugem delu je ekipa iz Kalifornije še držala korak z gosti iz Kanade, ki so po dveh delih vodili s 3:2, sledila pa je katastrofa v zadnjem delu, ki so ga hokejisti iz Calgaryja dobili kar s 4:0. Calgary je z zmago prepričljivo potrdil prvo mesto v zahodni konferenci, Los Angeles pa je na zadnjem mestu. Ritem je peklenski. Anže Kopitar z Los Angelesom že takoj potuje na gostovanje v Arizono. Na preostalih sedmih tekmah sta dve tekmi epilog dobili šele po koncu rednega dela. St. Louis Blues so po kazenskih strelih ukanili Colorado Avalanche s 3:2, v "loteriji" pa je edini gol dosegel Ryan O'Reilly. Winnipeg Jets so v podaljšku slavili v vetrovnem mestu, zmagoviti gol pa je v četrti minuti prispeval Kevin Hayes. Tampa Bay je na gostovanju v Ottawi dosegla 60. zmago v rednem delu sezone. Ta izjemen mejnik sta doslej v ligi NHL dosegla le Montreal v sezoni 1976/77 in Detroit v sezoni 1995/96. V Kanadi je blestel Rus Nikita Kučerov, ki je prispeval tri podaje, in ga le dve točki loči do rekorda rojakaAleksandra Mogilnija, ki je v sezoni 1992/93 za Buffalo zbral kar 127 točk. Florida je na domačem ledu ukanila zadnje zmagovalce Stanleyjevega pokala iz Washingtona s 5:3, v lokalnem derbiju je New Jersey ugnal New York Rangers s 4:2, Vegas je bil boljši od Edmontona s 3:1, New York Islanders pa so na domačem ledu klonili proti tekmecem iz Toronta z 1:2.

Iz vzhodne konference so si nastop v končnici zagotovili Tampa Bay Lightning, Boston Bruins, Washington Capitals, Toronto Maple Leafs in New York Islanders, iz zahodne konference pa Calgary Flames, San Jose Sharks, Winnipeg Jets, St. Louis Blues, Nashville Predators in Vegas Golden Knights.



Izidi:

Los Angeles Kings - Calgary Flames 2:7

(Anže Kopitar je dosegel podajo za Los Angeles)

Florida Panthers - Washington Capitals 5:3

New Jersey Devils- New York Rangers 4:2

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 1:2

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 2:5

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:2 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 3:4 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:1