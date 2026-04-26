Hokej

Selektor Terglav kljub porazu proti Poljakom zadovoljen z igro Risov

Varšava, 26. 04. 2026 11.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom

Slovenska hokejska reprezentanca je v soboto proti Poljakom odigrala še drugo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom. Če so bili v petek Risi boljši nasprotnik, pa so v soboto s 5:2 slavili Poljaki. "Nismo se osredotočali na rezultat, ampak na igro," pa je po tekmi dejal selektor Edo Terglav.

Slovenija je priprave na elitno SP šele dobro začela. Ta teden so hokejisti, v tem obdobju je selektor Edo Terglav vpoklical 27 igralcev, po uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu odpotovali na Poljsko.

Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
Med igralci v Tychyju je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Na prvi tekmi je tako priložnost za nastop dobil Žan Us, v soboto pa Luka Kolin.

Na petkovi tekmi je za preobrat po zaostanku z zmagovitim zadetkom poskrbel Marcel Mahkovec, v soboto pa Slovencem takega scenarija ni uspelo izpeljati, domačini so v peti in šesti minuti na hitro dosegli dva gola. Znižal je Jaka Sodja v 12. minuti, a je še v prvi tretjini Poljska spet ušla na +2.

Za novo znižanje je nato v 23. minuti z zadetkom ob številčni prednosti zadel Nace Langus, a so nato Poljaki v 32. minuti spet zadeli, dokončno pa so tekmo odločili takoj na začetku zadnje tretjine, ko so dosegli še gol z igralcem manj.

Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
"Rezultatsko poraz z 2:5, zaslužili bi si več, ampak se nismo osredotočali na rezultat, temveč na igro. Razlika je bila v manjših detajlih, na začetkih tretjin smo dobili gole.Škoda, da fantje niso bili zbrani v teh trenutkih, v celotni tekmi pa smo delali stvari, ki smo jih želeli. Fantje so igrali 60 minut, kot smo se zmenili, 'borbali' so do konca," v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije kljub porazu Terglav ni bil nezadovoljen.

"Druga tekma je za nami, mislim, da smo dobro odigrali. Malo počasen začetek, ampak smo potem prišli do prave energije in začeli zares igrati. Mogoče bi želeli dobiti še kakšen dvoboj več v napadalni in obrambni tretjini," pa je razmišljal igralec tekme Luka Maver in dodal: "Je šele druga pripravljalna tekma, tako da imamo še veliko časa, da te napake odpravimo in se pripravimo na svetovno prvenstvo."

Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
Slovenska hokejska reprezentantca na pripravljalnih tekmah proti Poljakom
Po torkovi tekmi na Poljskem proti Kazahstanu bodo Slovenci priprave nadaljevali doma, čakata pa jih še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci.

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Uvodni nastop Terglava in njegovo ekipo čaka 16. maja proti Češki.

HOKEJ RISI SLOVENIJA POLJSKA EDO TERGLAV

Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice

bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
