Selektor Terglav kljub porazu proti Poljakom zadovoljen z igro Risov

Slovenija je priprave na elitno SP šele dobro začela. Ta teden so hokejisti, v tem obdobju je selektor Edo Terglav vpoklical 27 igralcev, po uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu odpotovali na Poljsko.

Med igralci v Tychyju je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Na prvi tekmi je tako priložnost za nastop dobil Žan Us, v soboto pa Luka Kolin.

Na petkovi tekmi je za preobrat po zaostanku z zmagovitim zadetkom poskrbel Marcel Mahkovec, v soboto pa Slovencem takega scenarija ni uspelo izpeljati, domačini so v peti in šesti minuti na hitro dosegli dva gola. Znižal je Jaka Sodja v 12. minuti, a je še v prvi tretjini Poljska spet ušla na +2.

Za novo znižanje je nato v 23. minuti z zadetkom ob številčni prednosti zadel Nace Langus, a so nato Poljaki v 32. minuti spet zadeli, dokončno pa so tekmo odločili takoj na začetku zadnje tretjine, ko so dosegli še gol z igralcem manj.