Senatorji iz Ottawe povsem nadigrali Washington, do zmage tudi Detroit

Ekipi Ottawa Senators in Detroit Red Wings sta po porazih na začetku sezone severnoameriške hokejske lige NHL zdaj dobili zagon. Senatorji so na domačem ledu prišli do tretje zmage v sezoni, ko so se s 6:1 znesli nad Washington Capitalsi, Rdeča krila so za prav tako tretji uspeh letos premagala Pittsburgh Penguinse s 6:3.

V Ottawi je Josh Norris dosegel dva gola ob svojem prvencu sezone, saj je 24-letnik zaradi težav z ramo izpustil prve tri tekme redne sezone in ni igral niti v pripravljalni sezoni. Pot nazaj na led je bila zanj težka, saj je lansko sezono zaradi poškodbe odigral le osem tekem. Težave so se začele na začetku sezone, januarja pa je moral na operacijo rame."Za menoj je res dolga pot in končno sem spet nazaj," je dejal Norris: "To je zame gotovo eden od prelomnih trenutkov v življenju. Ne bi rad preveč filozofiral, vesel sem, da smo zmagali." Za senatorje so zadeli še Vladimir Tarasenko, Artjom Zub, Claude Giroux in Jake Sanderson, vratar Anton Forsberg pa je zaustavil 23 strelov. V Detroitu so domača rdeča krila ukanila pingvine s 6:3, potem ko sta Andrew Copp in Alex DeBrincat vsak zadela po dvakrat, vratar Ville Husso pa je zbral 30 obramb. "Tu imamo veliko globino in lahko vidite, da lahko vsaka linija doseže gol," je dejal DeBrincat, eden od mnogih igralcev, ki jih je Detroit pridobil pred novo sezono v upanju, da se prvič po letu 2016 uvrsti v končnico. Za Pingvine se je Jevgenij Malkin še na tretji zaporedni tekmi vpisal med strelce, ko je goste popeljal v začetno vodstvo, vendar s soigralci nato niso zmogli držati koraka z razigranimi gostitelji. Liga NHL, izida:

Ottawa Senators - Washington Capitals 6:1

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 6:3