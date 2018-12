Senatorji zapravili 3:0, nato pa v podaljšku opravili s Plenilci

John Gibson (v vratih) in njegovi Anaheim Ducksi so v Pittsburghu opravili s Pingvini Bryana Rusta (v ospredju).

V severnoameriški hokejski ligi NHL gre moštvu Anaheim Ducks zelo dobro. Rački so dosegli svojo še šesto zaporedno zmago v gosteh za drugi najboljši niz na gostovanjih za to kalifornijsko franšizo. Tokrat so bili s 4:2 boljši od petkratnih lastnikov Stanleyjevega pokala, Pittsburgh Penguinsov, ki so še lani proslavljali svoj zadnji naslov, letos pa jih čaka še hud boj za vozovnice končnice.

Rački iz Anaheima, ki so edini naslov prvakov lige NHL osvojili konec sezone 2006/07, trenutno zasedajo drugo mesto v razvrstitvi pacifiške skupine, v razvrstitvi zahodne konference pa so s 43 točkami na četrtem mestu, takoj za vodilno trojko Winnipeg, Calgary, Nashville s 46 točkami.

Columbus z edinim golom na tekmi prek Zlatih vitezov

Pittsburgh je povedel v prvi tretjini z goloma Jevgenija Malkinain Bryana Rusta, a so Rački že v drugi tretjini poskrbeli za preobrat. V polno so zadeli Adam Henrique, Ondrej Kasein Kiefer Sherwood, končni izid je v zadnji tretjini postavil Ryan Getzlaf. To je bila že deveta zmaga Anaheima na zadnjih desetih tekmah.

Ponedeljkov večer onstran Atlantika je postregel s še štirimi obračuni. Hokejisti Columbus Blue Jacketsov so odpravili lanske finaliste Vegas Golden Knightse z 1:0, moštvo Montreal Canadiens je doma moralo priznati premoč Boston Bruinsom z 0:4. Kosmatinci se lahko zahvalijo odličnim obrambam slovaškega vratarja Jaroslava Halaka, ki je zaustavil 22 strelov Montreala ter tretjič v tej sezoni na tekmi ni spustil v mrežo niti enega ploščka. Halak je vpisal svoj še 45. karierni "shutout".

