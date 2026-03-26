Košarka

Jokić z novo zgodovinsko predstavo, po tekmi pa v zanimivi obutvi

Detroit , 26. 03. 2026 08.25 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.D.
Nikola Jokić na novinarski konferenci po obračunu

Trikratni MVP lige NBA Nikola Jokić po slabši igri po povratku po poškodbi očitno lovi pravo formo. Njegov Denver se v zahodni konferenci bori za čim višjo uvrstitev, Srb pa je v zadnjih 24 ur nič hudega slutečim nasprotnikom iz Phoenixa in Dallasa skupno nasul 46 točk, 38 skokov in 36 asistenc. Na sinočnji tekmi je proti Mavericksom blestel tudi njegov soigralec Jamal Murray, ki je vpisal 53 točk, Jokić pa je navduševal tui po tekmi, saj je na novinarsko konference prišel obut v zelo zanimivo obutev.

Ponoči so v NBA odigrali 12 tekem. Denver Nuggets so s 53 točkami Jamala Murrayja premagali Dallas Mavericks, nekdanjo ekipo Dončića, s 142:135. Za Murrayja je to druga tekma z več kot 50 točkami v sezoni, medtem ko je trikratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić vpisal nov trojni dvojček s 23 točkami ter kar 21 skoki in 19 podajami. Srb je po tekmi na novinarsko konferenco prišel obut v zelo zanimivo obutev:

Denver je na lestvici zahoda četrti (46-28) tik za Los Angelesom. Na vrhu sta Oklahoma (57-16) in San Antonio (55-18). Peta Minnesota (45-28) je tokrat v podaljšku z delnim izidom 15:0 izničila zaostanek 13 točk in premagala Houston Rockets s 110:108 po odločilnem košu Juliusa Randla 8,8 sekunde pred koncem.

Jamal Murray je drugič v tej sezoni vpisal 50 točk na tekmi
FOTO: Profimedia

Oklahoma je danes klonila v Bostonu. Celtics so z zmago 119:109 končali niz 12 zmag Oklahome. Jaylen Brown je vpisal 31 točk ob osmih podajah in osmih skokih. Pri Oklahomi ni bilo dovolj 33 točk Shaija Gilgeousa-Alexandra.

Joel Embiid in Paul George sta ob povratku v ekipo Philadelphie skupaj dosegla 63 točk v zmagi 76ers s 157:137 nad Chicago Bulls. Embiid, ki je izpustil 13 tekem, je dosegel 35 točk. George se je vrnil po 25 tekmah prepovedi zaradi dopinške kršitve in vpisal 28 točk.

Poraz je doživela tudi prva ekipa vzhodne konference, Detroit Pistons, ki je doma s 129:130 po podaljšku izgubila z Atlanto. Za Hawks sta po 27 točk dosegla CJ McCollum in Jalen Johnson. Pri Detroitu je ob odsotnosti Cadea Cunninghama 26 točk zabeležil Jalen Duren.

Detroit (52-20) na vzhodu vodi pred Bostonom (48-24), New Yorkom (48-25) in Clevelandom (45-28). Slednji je ponoči izgubil doma proti Miamiju s 103:120, vročica je prekinila niz petih tekem brez zmage. San Antonio Spurs pa so medtem dosegli sedmo zaporedno zmago, s 123:98 so odpravili Memphis.

Izidi:
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 129:130 (podaljšek)

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137
(Luka Dončić je za LA vpisal 43 točk, sedem podaj in šest skokov)

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 157:137

Boston Celtics - Oklahoma City Thunder 119:109

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 103:120

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 98:123

Utah Jazz - Washington Wizards 110:133

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 110:108 (podaljšek)

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 142:135

Golden State Warriors - Brooklyn Nets 109:106

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 130:99

LA Clippers - Toronto Raptors 119:94

Lens
26. 03. 2026 10.06
Super, da ste dali NHL tabelo v članek o NBA. 👍
True Justice
26. 03. 2026 09.46
NHL lestvica?
