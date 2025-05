Seznam risov za SP elitne divizije je znan

Selektor slovenske moške članske hokejske reprezentance Edo Terglav je določil seznam risov, ki bodo predvidoma nastopili na IIHF Svetovnem prvenstvu elitne divizije v Stockholmu od 9. do 25. maja letos. V reprezentanci so vratarji Lukaš Horak (Olimpija), Gašper Krošelj (Kometa Brno/Češka), Matija Pintarič (Grenoble/Francija), branilci Jan Ćosić (Olimpija), Jan Goličič (Gatineau Olympiques/Kanada), Blaž Gregorc (Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/Frabcija), Bine Mašič (Olimpija), Matic Podlipnik (Kitzbuhler/Avstrija), Urban Podrekar (Flint Firebirds/ZDA), Miha Štebih (Horacka Slavia Trebic/Češka in napadalci: Miha Beričič (Olimpija), Jan Drozg (Kunlun Red Star/Kitajska), Žan Jezovšek (Lindau/Nemčija), Rok Kapel (Olimpija), Nace Langus (Augustana University/ZDA), Rok Macuh (Olomouc/Češka), Marcel Mahkovec (Olimpija), Ken Ograjenšek (Linz/Avstrija), Robert Sabolič (Olimpija), Nik Simšič (Olimpija), Filip Sitar (University Connecticut/ZDA), Jaka Sodja (Olimpija), Matic Török (KooKoo/Finska) in Anže Žeželj (Fehervar/Madžarska).