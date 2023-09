Sezono začeli nad pričakovanji: Po porazu z Innsbruckom ostaja grenak priokus

Ljubljanski hokejisti so zelo solidno startali v novo sezono lige ICE. Po štirih krogih lige ICE so zabeležili poraz po podaljšku, zmago, zmago po podaljšku in poraz proti HC Innsbruck. Zmaji so imeli ta konec tedna naporen urnik, v petek so gostovali v Gradcu, v soboto pa so v Tivoliju gostili HC Innsbruck. Medtem ko so v Gradcu tesno zmagali 3:2, so v domači dvorani tesno izgubili proti Tirolcem z 1:2. Olimpija na domačo zmago čaka vse od decembra lani.

icon-expand Zmaji so v soboto utrpeli prvi poraz po rednem delu v novi sezoni. FOTO: Damjan Žibert Na obeh tekmah je bil dobro razpoložen vratar Lukaš Horak, ki je v Gradcu zbral 44 obramb, v Ljubljani pa 24. Zmaji so sicer dobro začeli sezono, a na zmago v Tivoliju v novi sezoni še čakajo. Po štirih krogih lige ICE so zabeležili poraz po podaljšku, zmago, zmago po podaljšku in poraz proti HC Innsbruck. Tirolsko moštvo tudi v devetem medsebojnem obračunu ostaja neznanka za zmaje in je edino moštvo v ligi, ki ga še nismo uspeli premagati. "Ključna je bila druga tretjina, ko smo izgubili preveč ploščkov v srednji tretjini. Zelo dobro smo se branili, nato pa prejeli zadetek 10 sekund pred koncem druge tretjine, ko se nismo pravilno postavili. Nismo se dobro, a iz tega se moramo nekaj naučiti. Seveda smo razočarani," je po tekmi z Innsbruckom za uradno spletno stran SŽ Olimpije povedal trener zmajev Upi Karhula. icon-expand Upi Karhula FOTO: Luka Kotnik "V Ljubljano smo prišli šele okoli 1.00 iz Gradca, to ni in ne sme biti izgovor. Zadovoljen sem predvsem z obrambo. Na uvodnih štirih tekmah smo osvojili šest točk, to je bil prvi poraz po rednem delu in seveda je grenek priokus, če izgubiš po izenačeni tekmi," je za spletno stran kluba razlagal finski strokovnjak. Naslednja tekma čaka zmaje v torek, ko bodo gostovali v Bolzanu. V petek pa jih čaka nova domača tekma. V Ljubljano prihaja ekipa Pioneers Vorarlberg. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke