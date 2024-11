Ritten spet premočan za železarje

Jeseničani so, potem ko so na prejšnji tekmi v gosteh ugnali vodilno ekipo tekmovanja Kiztbühel, danes gostili moštvo Rittna, ki je železarje nedavno ugnalo na turnirju celinskega pokala s 5:3. V boj s tekmecem so Gorenjci šli z dobro popotnico treh zaporednih zmag in s tretjega mesta lestvice, Ritten pa s petega. Slednji pa se je tudi tokrat pokazal za premočnega tekmeca.

Gosti so povedli že v peti minuti, Jeseničani so izenačili v 23. minuti, ko je zadel Santeri Sillanpaa. Toda Ritten je hitro spet prešel v vodstvo, v 25. in 34. minuti Diego Cuglietta in Manuel Öhler zadela za končnih 3:1.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v petek, ko bodo gostovali pri Val Gardeni, v nedeljo pa bodo doma pričakali Wipptal Broncos.

Izid, Alpska liga:

Sij Acroni Jesenice - Ritten 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Sillanpää 23.; Lobis 5., Cuglietta 25., Öhler 34.