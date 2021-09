Simšič in Mušič junaka velike zmage zmajev v Bolzanu

Scenarij na začetku tekmi je bil podoben kot na prvi za Ljubljančane v tej ligi pred tednom dni v Innsbrucku. Takrat so gostitelje presenetili s hitrim vodstvom, tudi v Bolzanu pa bili gostje tisti, ki so prvi zadeli.

Aleksandar Magovac je tako že v tretji minuti poskrbel za 1:0, domačim pa pozneje kljub pritiskom ni uspelo premagati Žana Usa v vratih zmajev. Ti so tako prvo tretjino tesno dobili, nato pa vodstvo hitro povišali, ko je bil v 25. minuti uspešen Nik Simšič. Domači so sicer na polovici tekme znižali. Toda tokrat to ni bil znak za preobrat, saj so na Južnem Tirolskem gostje narekovali drugačen ritem.

Ključen je bil znova zadetek ob izteku igralnega časa, ko je Aleš Mušič zadel 40 sekund pred koncem druge tretjine. Tako so gostje na zadnji odmor odšli z nekoliko višjo prednostjo. A je ta nato hitro še narasla. Ljubljančani so, podobno kot na prejšnji tekmi doma z Gradcem, stopili na plin. Simšič je z drugim zadetkom na tekmi hitro še izboljšal izhodišče gostov, ki jih ni zmedel niti gol Bolzana za znižanje na 2:4.

Gostje so namreč pozneje dobro izkoristili dve domači izključitvi in ob razmerju 5-3 spet zadeli, uspešen je bil Daniel Murphy, piko na i novi odlični predstavi pa je dodal še Mušič prav tako z drugim golom v tem večeru, ko je zmago potrdil celo ob igralcu manj ob koncu dvoboja.

"Igrali smo zelo disciplinirano in zasluženo zmagali. Nasprotnikom nismo dopuščali priložnosti in hkrati znali izkoristiti svoje," je po zmagi za klubsko spletno stran povedal Žiga Pance. Naslednja tekma Ljubljančane, ki so zdaj na četrtem mestu lestvice, čaka v nedeljo, ko bodo ob 18. uri v dvorani Tivoli igrali z ekipo Black Wings LInz.

* Dvorana Eiswelle, sodniki: Nikolić, Virta (glavna), Basso, Pardatscher.

* Strelci: 0:1 Magovac (Zajc, Kalan, 3.), 0:2 Simšič (Murphy, Leclerc, 25.), 1:2 Catenacci (Miceli, Dehaas, 30.), 1:3 Mušič (Piche, 40.), 1:4 Simšič (Leclerc, Erving, 42.), 2:4 Halmo (Miceli, Trivellato, 46.), 2:5 Murphy ( Pance, 54.), 2:6 Mušič (Štebih, 59.).

* Kazenske minute: Bolzano 6, SŽ Olimpija 8.