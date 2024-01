Simšič: Želimo neposredno v končnico

Ljubljanski hokejisti so še tretjič zapored ugnali ekipo iz Innsbrucka in na najboljši možni način "pozabili" na poraz dan prej proti Vorarlbergu. Zmaji so se z novimi tremi točkami utrdili na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za preboj v končnico, v zadnjih šestih krogih rednega dela lige ICE pa bodo lovili tudi neposredni preboj v play-off. Ljubljančani so v odlični formi, na zadnjih desetih tekmah so zabeležili sedem zmag. So tudi najboljše gostujoče moštvo lige.