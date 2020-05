SŽ Olimpija ohranja okostje ekipe: pogodbo podaljšal tudi Simšič

Lanski državni prvaki, letošnjega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa niso končali, so v zadnjih dneh že podaljšali pogodbe z nekaterimi nosilci igre, tudi kapetanom Alešem Mušičem, kot okrepitvi pa so doslej pripeljali Tadeja Čimžarja in Jureta Sotlarja.

"Veselim se nove sezone v klubu z zmagovalno mentaliteto. Kot ekipa rastemo iz leta v leto in prepričan sem, da bo trdo delo ekipe prineslo tudi dobre rezultate. Želim napredovati kot igralec pod taktirko trenerja Iva Jana, s katerim sem sodeloval že v preteklosti. Veselim se čudovitega vzdušja, polnega Tivolija naših zvestih navijačev," je ob podaljšanju dejal Simšič.