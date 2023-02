Simšič v zmajevem gnezdu tudi prihodnjo sezono

Pri ljubljanskem hokejskem klubu Olimpija so začeli sestavljati moštvo za prihodnjo sezono. Kot so sporočili iz tabora zmajev, je Nik Simšič z Olimpijo podpisal sodelovanje tudi v sezoni 2023/24. Do konca sezone bo ta 25-letni Ljubljančan nosil dres francoske ekipe iz Angersa.

icon-expand Nik Simšič FOTO: Luka Kotnik Nik Simšič kot posojeni igralec Olimpije odhaja v Angers, kjer bo francoskemu moštvu pomagal v zaključnih bojih in do najvišjih mest, so na spletni strani še zapisali Ljubljančani. "V HK SŽ Olimpija smo v okviru prevetritve ekipe že začeli intenzivno sestavljati moštvo za prihodnjo sezono. Zelo nas veseli, da z nami ostaja otrok naše hokejske šole Nik Simšič, ki je z nami podpisal sodelovanje v sezoni 2023/24," med drugim piše v klubskem sporočilu za javnost.