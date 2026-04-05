Hokej

Simšič zatresel Tivoli: Ne znam opisati čustev

Ljubljana, 05. 04. 2026 22.08

Avtor:
Nina Mihalič
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

Ljubljanski hokejisti so v nedeljo pred domačimi navijači dočakali preboj v polfinalni seriji Lige ICE, dosegli so tako prvi zadetek kot tudi prvo zmago. Po izenačenem rednem delu (4:4) so Pustertal strli v podaljšku, odločilni gol pa je prispeval Nik Simšič. Kljub uspehu Južnotirolci še naprej vodijo s 3:1 v zmagah (vse tri tekme so dobili z rezultatom 3:0). V torek Zmaje čaka zahtevno gostovanje, a v domačem taboru verjamejo, da lahko serijo vrnejo v Tivoli in jo naredijo še bolj napeto.

Po dolgem strelsko sušnem obdobju in treh zaporednih porazih brez doseženega gola so Ljubljančani končno prebili led ter v četrti tekmi polfinala Lige ICE prišli do prve zmage v seriji, s katero so si podaljšali sezono. Nik Simšič je po tekmi izpostavil predvsem pomen prvega zadetka in čustveni naboj v dvorani Tivoli.

"Prvi gol je bil definitivno ključnega pomena, da smo dobili malo samozavesti. Dolgo časa ga nismo dosegli. Vzdušje v hali je bilo fenomenalno, res sploh ne znam opisati čustev, ki so šla takrat skozi mene. Malo se mi je vse skupaj zameglilo, tudi ne vem, kam je šel plošček," je navdušeno povedal po koncu tekme.

V nadaljevanju je poudaril tudi značaj ekipe, ki se kljub težkemu položaju ni predala. Gostje so namreč povedli tik pred koncem rednega dela, v 59. minuti za 4:3, 66 sekund pred iztekom pa so domači vrnili udarec. Hala Tivoli je takrat eksplodirala od navdušenja in na praznično nedeljo pokala po šivih.

"Spremenili smo nekaj malih stvari, ampak bili smo že prej blizu, pa se nam ni obrnilo. Mislim, da smo končno dobili malo športne sreče, ki se nam je vrnila na pravi način. Dali smo gole in pokazali karakter ekipe, tako kot že celo sezono. Nismo se predali niti po prejetem zadnjem zadetku," je dodal.

"Zavedamo se, da bo peta tekma ključnega pomena, verjetno najtežja v seriji, in še enkrat bomo morali pokazati karakter ter iti po zmago," je optimistično zaključil strelec odločilnega gola.

Peta tekma bo na sporedu v torek, morebitna šesta v četrtek v Hali Tivoli, morebitna odločilna sedma pa v Brunicu 12. aprila. S pomočjo takšnih navijačev in takšnega vzdušja so v domačem taboru vse bolj prepričani, da je nemogoče še vedno mogoče.

