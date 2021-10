Mitja Šivic: Kapo dol navijačem in igralcem

Pogled na lestvico odprtega avstrijskega prvenstva, lige ICEHL, je kar malce "čuden", oziroma milo rečeno nepričakovan. Na prvih dveh mestih sta slovensko in madžarsko moštvo, tretji je Innsbruck, četrti Salzburg, peti celovški KAC. SŽ Olimpija je po 14. odigranih tekmah zbrala že 35 točk (drugi na lestvici je madžarski Fehervar s 27 točkami) in nanizala peto zaporedno zmago. V skupnem seštevku dosedanjega poteka sezone imajo Ljubljančani 11 zmag in tri poraze (dva po izteku rednega dela), ter najboljšo razliko v golih v celotni ligi (+26, 58:23).

Zmaji so v petek gostili Črna krila iz Linza, že tretjič v tej sezoni sta se pomerila tekmeca. Olimpija je dobila prvo tekmo (v 4. krogu s 6:3), na drugem je bil Linz na svojem ledu po podaljšku boljši s 4:3. Tokrat je bil izid 3:0 za gostitelje, gole so dosegli Nik Simšič (z osmimi goli vodilni strelec zmajev), Guillaume Leclerc in Žiga Pance. Francoski hokejist Leclerc je trenutno tudi prvi v ligi po točkah (24), Olimpija pa je vodilna tudi v kategoriji branjenja v igri z igralcem manj (njihova uspešnost je 90,2 odstotna).

Tudi navijači se v vse večjem številu vračajo v dvorano pod Rožnikom. Razlogov je zanesljivo kar nekaj, le ne dobre igre, zmage in položaj na lestvici. Ni nepomembno, da gre za jedro slovenskih igralcev, ki so kot ekipa povezani in ta homogenost, ki se kaže tudi v borbenosti, je eden ključev do uspeha v ligi, ki ima kopico vrhunskih igralcev, pa tudi moštev, ki so zelo raznoliko sestavljena.

Napadalec Gregor Koblar je po tekmi dejal: "Odločale so malenkosti, delamo dobro in na koncu smo bili nagrajeni. Vzdušje je bilo res super, tokrat nismo bili prav spočiti, vendar navijači so nam dali dodatno energijo, da smo zmagali."

Slovenski "pridih" podpirajo tudi navijači, ki se jih je na petkov večer zbralo največ v dosedanjem poteku sezone, dobrih 2000. Za glasno vzpodbudo so poskrbeli združeni navijači na osrednji tribuni in kot priznavajo igralci, jim je ob takšni podpori še precej lažje igrati in se boriti oziroma se vreči pod plošček. Morda gre pri tekmecih tudi za podcenjevanje moštva, ki je povratnik v najvalitetnejšo regionalno ligo, toda zmaji iz tekme v tekmo dokazujejo, da si bodo nasprotniki morali kar precej "polomiti" zobe, če jih bodo želeli na hitro odpraviti.

Ob zmagi in nad vzdušjem v Tivoliju je bil zelo zadovoljen trener Mitja Šivic, ki je opravil izjemno delo v dosedanjem poteku sezone, ko je z igralci poskrbel, da vse poteka tako kot mora. Oziroma, trenutno celo precej nad pričakovanji. "Res sem zadovoljen. Dobro smo bili pripravljeni na njih. Igra z igralcem manj je bila fantastična, dosegli smo gol ob igralcu več, smo lahko več kot zadovoljni. V tej ligi ni lahkih tekem, tudi zadnjeuvrščena ekipa je nevaren tekmec. To je bila tekma na visoki ravni. Sedaj je 14 tekem za nami, super dobro, prvi smo na lestvici. Navijači so antastični, kapo dol, vedno več jih je, tudi njim pohvale za potrpežljivost. Vzdušje je fantastično in tudi z njihovo pomočjo nam je uspelo."