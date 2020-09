Šivic po zmagi na derbiju: Za nas je bila to sedma tekma končnice

Jeseničani so v polfinalu odpravili večnega tekmeca, posledica poraza pa je prinesla tudi menjavo trenerja pri SŽ Olimpiji, saj je Ivo Jan , ki je pred sezono prevzel ekipo, ostal brez službe. Pred praznimi tribunami sta se tekmeca pomerila drugič v sezoni, potem ko so Jeseničani zmagali že na poletni ligi na Bledu (2:1).

Petkov večni derbi med zmaji in železarji ni ponudil vrhunskega hokeja, bilo pa je napeto, izenačeno in precej borbeno. V vlogi favorita so bili Ljubljančani, ki pa jim ni uspelo premagati njihovega nekdanjega vratarja Žana Usa. Olimpija je imela več strelov na vrata, a na koncu niso dosegli gola. Za jeseniško zasedbo, ki se je predstavila z izjemno disciplino v igri, je zmagoviti gol pri izvajanju kazenskih strelov dosegel Jaka Šturm .

Po zmagi je bil Mitja Šivic razumljivo zelo dobre volje, tudi zato, ker v letošnji sezoni Olimpija glede na proračun in kadrovsko zasedbo nosi vlogo favorita. Jeseniški trener je znal pripraviti moštvo, ki bo lahko odnesla prvo lovoriko v sezoni."Za nas je bila to sedma tekma končnice. Smo veseli, ker smo uničili Olimpijine načrte že v septembru, seveda mislim v športnem smislu,"je dejal Šivic, ko je predvsem ciljal na besede iz Olimpijinega tabora, ko so dejali, da želijo v sezoni osvojiti vse tri lovorike (pokalno, državno in v Alpski ligi). Več pa v video prispevku ....