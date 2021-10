Šivic: Še vedno smo trdno na tleh

Ljubljančani so tekmo začeli obetavno in po dveh tretjinah vodili že z rezultatom 5:1. Nato je sledil manjši preobrat Čehov, ki so se štiri minute pred koncem tekme približali na 5:4.

"Tisti rezultat (5:1) je bil mogoče malo varljiv, ker je bil posledica zelo dobre prve tretjine, ampak v drugi tretjini smo bili bolj izenačeni. Na trenutke smo sprejemali slabe odločitve in se odzivali slabo. V zadnjo tretjino smo vstopili dobro, ampak se je potem zgodilo to, na kar smo opozarjali. Me pa veseli, da se je to zgodilo, ker iz takih stvari se moramo tudi nekaj naučiti in to se ne bo več dogajalo. Absolutno sem zadovoljen z zmago in z veliko večino stvari, ne pa z zaključkom," je po tekmi razmišljal trener Olimpije Mitja Šivic.