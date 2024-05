Šivic se vrača v Tivoli

Mitja Šivic je bil prvi trener ekipe Olimpija Ljubljana v ligi ICE, trenutno pa deluje tudi kot glavni trener slovenske reprezentance U20 in pomočnik selektorja članske reprezentance, z delom bo začel takoj. Kot vezni člen med mlajšimi selekcijami in člansko ekipo mu bo pri delu pomagal pomočnik trenerja prve ekipe Andrej Tavželj. "Zelo sem zadovoljen, da se vračam v klubski hokej, nazaj v Olimpijo. Sicer v drugačni vlogi kot prej, a menim, da je ta vloga zelo pomembna za prihodnost Olimpije. Vsi mladi ljubljanski hokejisti si zaslužijo še boljše pogoje za delo. V vlogi vodje mlajših selekcij bom skupaj z vodstvom kluba poskrbel za dvig kakovosti treningov in drugih procesov, ki so pomembnih za razvoj mladih športnikov. Z navdušenjem vstopam v ta projekt. Naši cilji so sicer dolgoročni, a verjamem, da bodo prvi rezultati opazni že kmalu," je za uradno spletno stran kluba dejal Mitja Šivic.