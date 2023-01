Šivic: Treba se je zavedati, da še čisto nič ni opravljenega

"Ni vedno (biti lahko v vlogi favorita op. a.), niti na derbiju, niti zaradi tega, ker igramo v različnih tekmovanjih, oni dominirajo, mi se trudimo ... Oni so imeli en psihološki moment, neke nepremagljivosti, mis mo mogoče malo že dvomili vase, ampak dejstvo je, da so se fantje danes super postavili, da so bili prirpavljeni od prvega do zadnjega, da bi bili lahko vsi igralci tekme in smo zasluženo zmagali. Smo bili precej boljši, ampak to za naprej še nič ne pomeni," je takoj po zmagi misli strnil Olimpijin trener Mitja Šivic . "Tekma se je prelomila po prvem golu. Me pa veseli, da smo bili že od začetka pravi. Vedeli smo, da bodo 'borbali' in da imajo svoje načrte. Ampak smo bili dobri, pravi, z borbo, željo, disciplino. Na koncu izgleda lahko, iskreno smo bili boljši skozi 60 minut, ni pa bilo tako lahko, kot kaže rezultat. Smo pa bili danes precej boljši. V petek pričakujem, da bomo fantje vzeli tekmo zelo zelo resno. Da bomo imeli željo, energijo, disciplino kot danes. Moramo ostati osredotočeni, tudi danes smo jih dolgo lomili. Čaka nas še zelo zahtevno delo," je še dodal Šivic in hkrati opozoril: "Sedaj se je treba dobro spočiti, v prejšnjih tednih smo imeli kar težek ritem, tako da se moramo res dobro spočit, pogledat stvari pa predvsem bit enako motivirani, zaradi tega ker, če nam bo zmanjkalo samo malo prvega koraka, če namo bo zmanjkalo malo moči v duelih, če nam bo zmanjkalo malo discipline, nam bo zelo težko. Treba se je zavedati, da še čisto nič ni opravljenega."

Olimpija, ki je bila pred finalom v vlogi velikega favorita, se je več kot pol ure trudila streti odpor gostov, kar jim je v 38. minuti le uspelo. Nato pa so se jim 'odprla vrata' in do konca tekme so tekmecem nasuli še tri zadetke in tako zabeležili prvo zmago v finalni seriji.

"Mislim, da ni bilo nobenih presenečen, vemo, da Jesenice res dobro igrajo v AHL-ju, praktično dominirajo tam, tako da smo danes pričakovali trd hokej, potem pa se je mogoče res poznalo to, da igramo v višji ligi, ampak mislim, da so res dolgo zdržali naš pritisk, ampak na koncu zaslužena zmaga," je bil po tekmi zadovoljen strelec uvodnega gola Miha Beričič , ki je o petkovem vnovičnem srečanju večnih tekmecev še povedal: "Definitivno imamo po zmagi večji zagon, želja je, da osvojimo naslov, tako da tudi glede igre mislim, da ne bomo ničesar spreminjali, se pa moramo zavedati, da je definitivno Podmežakla težka hala za odigrati tekme, ampak mislim, da se vsi v garderobi zavedamo, da gremo na zmago."

Strelec četrtega gola Luka Kalan pa je tekmo pokomentiral tako: "Izogibal bi se primerjavi o ligah, ker je brezpredmetna. Dokazali smo, da smo boljši, da imamo več širine. Celo tekmo so igrali na dva, dva in pol napada in to se nekje mora poznati. V petek se ne bomo obremenjevali z njimi, moramo pogledati pri sebi in v tekmo pristopiti tako kot danes. Mi smo vso tekmo igrali zelo dobro, oni pa so se dobro upirali. Je bil pa ključen prvi zadetek, oni so morali spremeniti igro, mi pa smo to izkoristili."

A še zdaleč ni vrgel puške v koruzo, saj bo v domači Podmežakli, kot pravi sam: "Doma bo druga tekma, enostavno končan je prvi polčas, to je čisti playoff, velikokrat se je v zgodovini zgodilo, da so bili rezultati visoki, kot je bil recimo danes, na drugi tekmi pa je šla zgodba v drugo smer. Mi bomo morali detajle, ki sem jih že omenu morali popraviti in če jih bomo, bo tekam zopet izenačena, tako kot je bila danes pol tekme. Lahko, da ne bo izenačena, da bo šla v našo korist, pustimo času čas. V petek bo praznik, v petek bo druga tekma, na nas je pa, da naredimo regroup in, da smo boljši."

Trener Jesenic Gaber Glavič je takole opisal razloge za poraz: "Zagotovo igra brez ploščka, sploh v drugi polovici, začelo se je sigurno s soniškimi meti, tukaj smo bili danes katastrofalni, preveč energije smo izgubljali v obrambni tretjini, ker če igraš brez paka si pod pritiskom in enostavno ni bilo več nobene energije, nobene moči za tranzicijo skozi srednjo tretjino, tuka smo bili enostavno prepočasni in zato nismo bili niti dovolj nevarni."

S pomanjkljivostmi, ki jih je opazil trener Glavič, se strinja tudi napadalec Luka Ulamec: "Vedeli smo, da bo zelo težko. Tudi če jim ne gre in izgubljajo, imajo težke tekme v nogah. Mi dajemo vse od sebe, a je zelo težko, ker igrajo na eni ravni višje. Tudi pri nas do 38. minute ni bilo vse tako slabo, kot se je pokazalo na koncu, res pa je, da so nas po drugem golu povsem povozili. Naredili bomo analizo, moramo biti boljši pri sodniških metih. Moramo več igrati s ploščkom in biti bolj nevarni. Ker če se samo braniš, težko zmagaš."

Po besedah branilca Jesenic Mihe Logarja, je gorenjskemu moštvu ponagajala koncentracija: "Mislim, da je popustila koncentracija po malo nesrečnem golu, ko je našemu branilcu plošček ostal med nogami in so ga 'požokali'. Tam ne bi smeli pasti. V gosteh, da si 0:1 proti ekipi, ki naj bi bila boljša, to je super uvod v tretjo tretjino. Ampak mogoče nam je popustila koncentracija, oni pa so izkoristili priložnosti, ki so si jih pripravili. To pa je težko loviti, če ne daš gola. Mi bi morali več igrati s ploščkom, si ustvariti priložnosti in dati gol."

"Zmeraj je tako, da se v domači hali počutiš bolj domače, zagotovo bo prišlo več naših navijačev. Ne bo lahko, igrajo ligo višje, na papirju so boljši ampak to ne pomeni, da mi nimamo priložnosti. Mi bomo sedaj naredili analizo, se pripravili na petek in gremo v igro," je še dodal 27-letni branilec Jesenic.