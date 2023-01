Skromni Anaheim vzel mero Dallasu

Junaka tekme sta bila domači vratar John Gibson, ki je 24. ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, za to je moral ubraniti 35 strelov, ter Mason McTavish. Napadalec, rojen v Švici, je dosegel gol in podajo. Drugi zadetek za domače, ki so pred dvobojem za Dallasom na šestih tekmah le enkrat zmagali, je dodal Adam Henrique.

Preostali dve sredini tekmi sta se končali z izidom 5:1. Minnesota je doma s 5:1 ugnala Tampo, zabeležila deveto zmago na zadnjih 11 tekmah, Kiril Kiprizov je k temu prispeval dva gola, Calen Addison pa gol in dve podaji.