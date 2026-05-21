Švedi še naprej zakleti, vendar energija je bila prava

Risi se po hitro prejetem zadetku v četrti minuti niso zmedli, saj so pokazali verjetno najboljšo prvo tretjino na prvenstvu. Kljub temu so Švedi po 20 minutah vodili z 2:0, v drugi tretjini pa s štirimi goli razblinili dvome o zmagovalcu.

"Pričakovali smo težko tekmo. Druga tretjina nam je kot že celo prvenstvo povzročala težave. Kljub temu bi čestital fantom, sploh Žanu Usu. Težko je bilo zanj, ker je prejel toliko strelov. Čeprav je rezultat slab, je bila borba prisotna," je vtise po visokem porazu strnil Robert Sabolič.

Risi so v zaključku lovili častni zadetek, vendar so Švedi še četrtič zapored na medsebojnih tekmah na velikih tekmovanjih ohranili mrežo nedotaknjeno.