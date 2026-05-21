Hokej

Švedi še naprej zakleti, vendar energija je bila prava

Fribourg, 21. 05. 2026 08.42 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Slovenija - Švedska

Slovenski hokejisti so na četrti tekmi letošnjega svetovnega prvenstva proti Švedski zabeležili visok poraz (0:6), ki pa v boju za obstanek med elito še zdaleč ni usoden. Čeprav jim na ledu prav nič ni šlo po željah, v slovenskem taboru niso bili pretirano razočarani. Dobro se zavedajo, da bodo točke za obstanek morali iskati proti Danski in Italiji.

  Edo Terglav po porazu s Švedsko
    Edo Terglav po porazu s Švedsko
  Robert Sabolič po porazu s Švedsko
    Robert Sabolič po porazu s Švedsko

Risi se po hitro prejetem zadetku v četrti minuti niso zmedli, saj so pokazali verjetno najboljšo prvo tretjino na prvenstvu. Kljub temu so Švedi po 20 minutah vodili z 2:0, v drugi tretjini pa s štirimi goli razblinili dvome o zmagovalcu.

"Pričakovali smo težko tekmo. Druga tretjina nam je kot že celo prvenstvo povzročala težave. Kljub temu bi čestital fantom, sploh Žanu Usu. Težko je bilo zanj, ker je prejel toliko strelov. Čeprav je rezultat slab, je bila borba prisotna," je vtise po visokem porazu strnil Robert Sabolič.

Risi so v zaključku lovili častni zadetek, vendar so Švedi še četrtič zapored na medsebojnih tekmah na velikih tekmovanjih ohranili mrežo nedotaknjeno.

Poznala se je utrujenost, saj je Slovenija dan prej s Slovaško igrala podaljške. "Že v začetku smo rekli, da rezultat ni prvotnega pomena," je izpostavil selektor Edo Terglav, ki se dobro zaveda, da bo točke za obstanek treba iskati drugje. Predvsem na zadnjih obračunih z Dansko in Italijo, pred tem rise čaka še obračun s Kanado.

Tako Sabolič kot Terglav sta se strinjala, da bo četrtkov prost dan treba izkoristiti za polnjenje baterij.

"Kanada je še višji nivo kot Švedska, tako da nas spet čaka težka tekma. To bo priložnost, da vidimo, kaj ti fantje delajo na tem nivoju. Proti Čehom in Slovakom smo že pokazali, da lahko igramo s takšnimi reprezentancami," je dodal Terglav.

Slovenija ima po štirih krogih tri točke. Že ena zmaga na zadnjih treh tekmah zagotavlja obstanek med elito, iz katere izpade zgolj zadnjeuvrščena reprezentanca vsake skupine. Zelo verjetno je, da bi Sloveniji za obstanek sicer zadoščal že poraz po podaljšku. V naši skupini sta Danska in Italija trenutno še brez točk.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
21. 05. 2026 09.23
Švedska je verjetno reprezentanca s katero Slovenija najtežje igra od vseh. Spomnimo naprimer da so pred leti na Svetovnem prvenstvu 2013 s Kanado igrali podaljške in potem izgubili 4:3
