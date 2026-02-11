Slovaški hokejisti presenetili branilce olimpijskega naslova

Slovaki, ki imajo v svojih vrstah sedem igralcev iz najmočnejše hokejske lige, so tako presenetili branilce zlata iz Pekinga. Za Fince, ki imajo v 25-članski ekipi 24 hokejistov lige NHL, je danes edini zadetek dosegel Eeli Tolvanen.

Začetek moškega hokejskega turnirja je bil težko pričakovan, sploh v luči vrnitve največjih zvezdnikov športa, ki kruh služijo čez lužo. Liga NHL je namreč svojim igralcem na igrah v Pyeonchangu leta 2018 in v Pekingu štiri leta pozneje prepovedala sodelovanje.