Slovenca nista bila izbrana na naboru lige NHL

Član finske mladinske ekipe Kiekko-Espoo Maks Perčič je bil po podatkih spletne strani NHL.com predviden kot 84. najboljši evropski hokejist v letošnjem naboru in je tako ostal nekje na meji izbranih igralcev. Marcel Mahkovec, ki igra v Nemčiji za ekipo Krefelder EV U23, pa je po zadnjem vrednotenju zasedal 137. mesto in ni imel veliko možnosti, da bi ga izbrali.

Skupaj so v sedmih krogih med 225 hokejisti klubi v NHL izbrali 89 kanadskih in 48 ameriških hokejistov, preostalih 88 je bilo Evropejcev. Največ med njimi je bilo Švedov (27), Rusov (23), Fincev (14) in Čehov (9). Najvišje pa sta bila izbrana dva od skupno šestih Slovakov.

Prva izbora iz Slovaške

Prvič v zgodovini nabora sta bila namreč kot prvi in drugi v noči s četrtka na danes v prvem krogu izbrana slovaška hokejista. Montreal Canadiens so kot prvega izbrali napadalca Juraja Slafkovskega, številka dva pa je bil branilec Simon Nemec, ki so ga izbrali New Jersey Devils. Arizona Coyotes so kot tretjega izbrali ameriškega napadalca Logana Cooleyja.

Slovenija po današnjem naboru ostaja pri šestih igralcih, ki so jih izbrale ekipe v NHL. Najvišje je posegel Anže Kopitar, ki so ga kot 11. leta 2005 izbrali Los Angeles Kings. V NHL je nato spisal izjemno kariero z dvema osvojenima naslovoma prvaka (2010, 2012), pogodba pa ga s kralji veže do konca sezone 2023/24. Med elito je v Severni Ameriki zaigral še Jan Muršak, ki so ga leta 2006 kot 182. izbrali pri Detroit Red Wings.