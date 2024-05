Slovenski hokejisti že napredovali med elito za sezono 2025

Teoretično lahko v soboto po zadnjem krogu (pari so Romunija - Japonska, Italija - Južna Koreja in Madžarska - Slovenija) še pride do točkovnega izenačenja treh ekip, če bi Slovenija izgubila, Italija in Romunija pa zmagali.

Slovenci bodo zadnjo tekmo na SP z Madžari igrali ob 19.30.

"Veliko dela je bilo vloženega v to, že lani smo začeli graditi projekt. Dobro je bilo načrtovano vse do SP, prva tekma ni bila po načrtih, a smo verjeli v to, kar smo delali vso sezono. Malo je bilo tudi sreče na drugih tekmah, a s tem, kar smo naredili, gremo zasluženo naprej. To je prvi cilj, smo pa prišli zmagat na turnirju. Jutri je glavna tekma in želimo iti s tega tekmovanja s pravo zadnjo tekmo," je za Hokejsko zvezo Slovenije po potrditvi napredovanja dejal selektor Edo Terglav.

Slovenski hokejisti so tako po lanskem izpadu iz elitne skupine hitro ujeli vrnitev med najboljše na svetu. Leta 2025 bodo tako že enajstič nastopili v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine.

Slovenija je doslej na SP med najboljšimi nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

SP elitne konkurence bosta maja naslednje leto gostili Švedska in Danska.