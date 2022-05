Slovenci boljši tudi od Madžarov, leta 2023 med elito

Glede na razplet dosedanjih tekem na SP in razmerja moči je bilo jasno, da bo današnji večerni obračun odločal o prvem mestu na lestvici. Na elitno SP 2023 sicer s tega tekmovanja vodita prvi mesti, a v današnji tekmi je bilo tudi veliko sosedskega prestiža.

Na koncu so, čeprav imajo Madžari med SP zelo dobro in glasno podporo navijačev na tivolskih tribunah, slavili domači hokejisti in navdušili tudi svoje privržence, ki so le preglasili vzhodne sosede. S to zmago pa so Slovenci že po treh tekmah tudi osvojili prvo mesto in si zagotovili napredovanje, saj jih ne more več prehiteti nobena od tekmic.

Slovenci imajo dobre izkušnje z vzhodnimi sosedi; na zadnji prijateljski tekmi pred desetimi dnevi so zmagali s 3:0, na uradnih tekmah na SP pa so imeli do danes tudi same zmage, zadnjo leta 2019 v Kazahstanu (6:0).

Po manjši težavi s poškodbo, ko je predčasno končal tekmo z Romuni, je bil tokrat v vratih spet Gašper Krošelj.