Slovenci in Madžari uradno predstavili skupno kandidaturo za SP 2023

Zadnji dan svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani sta hokejski zvezi Slovenije in Madžarske uradno razglasili skupno kandidaturo za SP elitne skupine 2023. Tako slovenska kot madžarska reprezentanca sta si na SP v Ljubljani zagotovili napredovanje med elito.

"Čestitke Sloveniji za izjemen uspeh in tudi Madžarski za uvrstitev v elitno skupino. Pred mesecem dni je prišla odločitev IIHF, da prihodnje leto St. Peterburg ne bo organiziral SP elitne skupine, zato smo na HZS prišli na idejo, da bi se lahko mi tako hitro organizirali in skupaj z madžarskimi kolegi prevzeli to skupino," je ozadje kandidature na novinarski konferenci pojasnil predsednik HZS Matjaž Rakovec. Pojasnil je, da so po nekaj sestankih padla dokonča odločitev, da Slovenija in Madžarska vlagata skupno kandidaturo za SP elitne divizije 2023. Eno predtekmovalno skupino bi organizirali v Ljubljani, v dvorani Stožice, kjer je bilo pred desetimi leti že prvenstvo divizije I. V Sloveniji pa bi bili še dve četrtfinalni tekmi. Druga skupina bi bila v Budimpešti, kjer bi bili poleg dveh četrtfinalnih tekem še obe polfinalni in finalna, ker imajo Madžari precej večjo dvorano.

icon-expand Predsednik Hokejske zveze Slovenije, Matjaž Rakovec, ne kriva zadovoljstva zaradi vložitve skupne kandidature z Madžarsko za organizacijo svetovnega prvenstva elitne Divizije prihodnje leto. FOTO: Miro Majcen

Predsednik hokejske zveze Madžarske Gyorgy Such je dodal, da so z uradno potrditvijo počakali na konec SP oziroma tekmovalno potrditev, da sta se obe ekipi tudi uvrstili med najboljše na svetu. "Gre za izjemno priložnost, ki pa ima temelje v žalostnih dogodkih v Ukrajini, zaradi česar je IIHF odvzela SP Rusiji. Gre za možnost, kjer lahko odločevalci dokažejo, da dobi priložnost tudi hokej v majhnih državah. Blizu smo geografsko in z organizacijskim delom, blizu pa je tudi veliko reprezentanc elitne skupine," je dejal Such. Kot je dejal, bi se v običajnih okoliščinah prireditelji na SP pripravljali dve ali tri leta. Zvezi imata zdaj le eno leto časa, a predsednik madžarske zveze verjame, da jim bo uspelo. "Čestitke obema ekipama, ki sta sploh omogočili, da o tem razmišljamo, brez športnega uspeha tega ne bi mogli. Gre za zgodovinsko priložnost, nobena ekipa ni stalna članica elitne skupine in upam, da bomo skupaj dokazali, da lahko tudi v teh manjših hokejskih državah organiziramo takšno tekmovanje," je ozadje zamisli pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Vse formalnosti, povezane s kandidaturo, so, kot je dodal Kontrec, že opravljene, vključno z ogledi dvoran in hotelov. IIHF ni imela pripomb, in čeprav bo časa za pripravo malo, so v obeh zvezah prepričani, da bodo naredili vse za odlično tekmovanje. Pri madžarski zvezi so poudarili, da v tej državi veliko vlagajo v šport, za tako veliko hokejsko tekmovanje pa doslej ni bilo prave organizacijske priložnosti. Zato so prepričani, da je ta kandidatura sicer precej velik izziv, vendar bo za morebitno SP vse pripravljeno.

icon-expand Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije, pravi, da bo organizacija svetovnega prvenstva elitne Divizije velik finančni in organizacijski zalogaj. FOTO: 24 UR