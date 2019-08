Slovenci na ekipni tekmi v Zakopanah do petega mesta

Slovenska četverica je bila po prvi seriji med desetimi reprezentancami druga, s 446,7 točke je zaostajala le za Japonsko, ki pa se je že precej oddaljila (469,2). Bilo je kar 22,5 točke zaostanka.

Najboljši v slovenski vrsti je bil v prvi seriji Bartol, ki je imel s 144 metri ne le najboljšo daljavo prve izmenjave skakalcev, ampak tudi celotne serije ter je postavil nov rekord skakalnice. Jelar (122 m) je bil četrti v svoji izmenjavi, Zajc (129 m) peti, Prevc pa šele deveti (122,5 m). Bartol je zbral tudi največ točk med vsemi (137,3), 113 jih je prispeval Zajc, 99,9 Jelar, 96,5 pa Prevc.

Pred drugo serijo je bila le 0,6 točke za Slovenijo na tretjem mestu Nemčija (446,1), povsem blizu pa sta bili še Norveška (445,7) in na petem mestu Poljska (441). Avstrijci so bili na šestem mestu že precej oddaljeni od stopničk, zbrali so 427,2 točke.

Slednji so tudi na koncu zaostali za Slovenci, vse ostale prej omenjene ekipe pa so bile pred Bartolom, ki je v drugi seriji skočil 128 m (4. v izmenjavi), kolikor so namerili tudi Jelarju (4.), Prevcem, ki je bil meter krajši (127 m, 7.), in Zajcem, ki je pristal pri 123,5 m (6.).