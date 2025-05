Slovenci na zadnjem testu pred SP premagali Kazahstan

S tekmo v Uppsali, slovenski hokejisti so na Švedsko prispeli v ponedeljek, se je končal sklop pripravljalnih tekem pred SP. Slovenci so jih odigrali pet, za uvod premagali Italijo s 4:2, doma s Poljsko izgubili z 1:2, na drugi domači tekmi v Mariboru klonili še z Dansko z 2:5, v petek pa v gosteh premagali Madžarsko, tudi udeleženko elitnega SP, s 4:2.

Danes je bil zadnji testni tekmec Kazahstan, še ena od ekip, ki se tudi pripravlja na SP, le da bo igrala v drugi predtekmovalni skupini na Danskem.

Kazahstanci so dvoboj bolje začeli in po prvi tretjini brez golov hitro povedli v drugi, na polovici tekme pa so prednost podvojili. A so se izbranci selektorja Eda Terglava vrnili, še v drugi tretjini je znižal Filip Sitar, v 44. minuti pa je izenačil Matic Török.

V zadnji tretjini je nato Rok Kapel poskrbel za prvo vodstvo Slovenije, ki je na koncu pomenilo tudi zmago, saj tekmeci kljub poskusu s šestimi v polju ob koncu niso več zadeli.

Slovenija bo uvodni del SP igrala v predtekmovalni skupini A v Stockholmu, tekmeci bodo Avstrija, Finska, Francija, Latvija, Kanada, Slovaška in Švedska. V skupini B v danskem Herningu pa so ob Madžarih in Kazahstancih ter domačinih Dancih še Češka, Nemčija, Norveška, Švica in ZDA.

Slovence prva tekma čaka v soboto ob 12.20 s Kanadčani, druga pa dan pozneje s Slovaško prav tako v opoldanskem terminu.